Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology verteuert sich am Nachmittag

28.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Micron Technology zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 120,29 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
103,04 EUR 2,38 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 120,29 USD. Die Micron Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,42 USD. Bei 118,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 836.815 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.06.2025 auf bis zu 129,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 7,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,480 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 136,67 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 25.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 9,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,81 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

NVIDIA-Aktie im KI-Boom: NVIDIA-Investment Enfabrica will Speicherpreise drastisch senken

Startschwierigkeiten bei Stargate: Wird der Hoffnungsbringer zu einer Gefahr für die Micron-Aktie?

In eigener Sache

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

