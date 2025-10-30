Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend nahe Vortagesniveau

Blick auf Micron Technology-Kurs

Die Aktie von Micron Technology zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Micron Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 226,54 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Micron Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 226,54 USD. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 227,40 USD. Der Kurs der Micron Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 220,83 USD nach. Bei 226,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.652.980 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,40 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Bei 61,57 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,82 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 7,75 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 17.12.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,81 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial