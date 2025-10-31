Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology zieht am Freitagnachmittag an

Micron Technology im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 228,95 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 228,95 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 231,23 USD. Bei 227,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.157.691 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 1,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,57 USD ab. Mit einem Kursverlust von 73,11 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,527 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,50 USD.

Am 23.09.2025 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Micron Technology am 17.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,81 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Micron-Aktie im Bullenrevier: Was den Kurs des Halbleiterherstellers antreibt

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Micron-Aktie nur zeitweise auf Rekordkurs - Analyst sieht noch mehr Potenzial