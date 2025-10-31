Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Micron Technology am Abend auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 223,66 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 223,66 USD. Das Tagestief markierte die Micron Technology-Aktie bei 218,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.754.472 Micron Technology-Aktien.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 61,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 72,47 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,527 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie aus.

Am 23.09.2025 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 16,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

