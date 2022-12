Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Donnerstagmittag

Das Papier von Microsoft konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 242,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 244,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 19.544 Stück.

Am 13.12.2021 markierte das Papier bei 305,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 20,46 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 EUR am 04.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 11,91 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 322,63 USD.

Am 25.10.2022 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 USD, nach 2,27 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.317,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50.122,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,51 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

