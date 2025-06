Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Blick auf Microsoft-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 465,14 USD zu.

Die Microsoft-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 465,14 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 467,31 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 465,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 523.484 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 468,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,69 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 510,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.04.2025. In Sachen EPS wurden 3,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 61,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 29.07.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,39 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Nach Kurserholung - Anlegerliebling NVIDIA wieder wertvoller als Microsoft

So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Microsoft-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai