Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagabend

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 498,06 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 498,06 USD zu. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 501,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 498,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.359.071 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 30,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,08 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,53 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

