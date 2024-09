Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 406,99 USD.

Das Papier von Microsoft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 406,99 USD. Bei 408,65 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 407,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 622.800 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD. Mit einem Zuwachs von 15,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,49 USD am 29.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 31,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2024 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,26 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 475,75 USD an.

Am 30.07.2024 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,70 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 56,19 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 13,21 USD fest.

