"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So entwickelt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Aufschlag

09.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 501,20 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 501,20 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 502,09 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 501,41 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 568.509 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,20 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 15,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

