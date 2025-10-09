Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagabend leichter

So bewegt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 519,39 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 519,39 USD. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 517,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 522,19 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.547.814 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 6,42 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,73 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,53 USD je Microsoft-Aktie.

