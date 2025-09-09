Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 500,51 USD zu.
Die Microsoft-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 500,51 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 503,20 USD zu. Mit einem Wert von 502,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.337.266 Stück gehandelt.
Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 555,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,89 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD ab. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 45,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.
Am 30.07.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
