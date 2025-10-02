Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 517,29 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 517,29 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 516,50 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 517,64 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 873.468 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 7,29 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD ab. Abschläge von 33,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 606,00 USD an.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 28.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,53 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

