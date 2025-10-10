Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagabend mit Abschlägen

Kurs der Microsoft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 515,35 USD nach.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 515,35 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 513,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 519,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.972.544 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 3,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 76,44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 15,53 USD je Aktie aus.

