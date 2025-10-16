DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto14,95 -1,8%Nas22.693 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 514,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
440,30 EUR -0,90 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Microsoft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 514,30 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 515,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 512,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 619.323 Stück.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 7,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,49 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 29.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

