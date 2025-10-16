Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend tiefer

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 509,73 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,7 Prozent auf 509,73 USD. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 509,73 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 512,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.878.821 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 47,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,49 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,95 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

