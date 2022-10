Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag billiger

Der Microsoft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 231,00 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 226,75 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 231,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.029 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 25,64 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 1,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 341,88 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 26.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,17 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 51.865,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 46.152,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Microsoft dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 10,09 USD je Aktie aus.

