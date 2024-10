Aktie im Blick

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

14.10.24 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 422,10 USD.

Das Papier von Microsoft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 422,10 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 422,18 USD zu. Bei 418,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 597.296 Microsoft-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 468,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 324,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,27 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 473,88 USD. Microsoft veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 64,73 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 56,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 28.10.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,20 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie NYSE-Handel: Dow Jones legt am Nachmittag zu Gewinne in New York: Dow Jones zum Start im Plus Cerebras Systems startet IPO: Starke Konkurrenz für NVIDIA und Co. im KI-Bereich

