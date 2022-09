Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Microsoft-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 243,55 EUR abwärts. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 243,00 EUR. Bei 244,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.437 Stück gehandelt.

Bei 310,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 21,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 347,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51.865,00 USD im Vergleich zu 46.152,00 USD im Vorjahresquartal.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 10,14 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com