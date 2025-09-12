Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 508,09 USD.

Die Microsoft-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 508,09 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 505,94 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 510,60 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.641.707 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,23 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,49 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 15,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden

Klumpenrisiko in ETFs vermeiden: So sichern Sie Ihr Portfolio ab

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient