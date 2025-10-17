DAX23.865 -1,7%Est505.611 -0,7%MSCI World4.275 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.475 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,26 +0,4%Gold4.248 -1,8%
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Nachmittag

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 510,37 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
437,10 EUR -0,30 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 510,37 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 507,33 USD. Bei 508,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1.728.732 Microsoft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 8,74 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,44 Prozent wieder erreichen.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 606,00 USD aus.

Am 30.07.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 15,54 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

Erste Schätzungen: Microsoft legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

In eigener Sache

Erste Schätzungen: Microsoft legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

