Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 432,54 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 432,54 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 431,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 435,14 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 526.262 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 468,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 8,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (309,49 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,45 Prozent.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 475,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent auf 64,73 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 13,21 USD fest.

