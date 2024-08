Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 418,92 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 418,92 USD zu. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 419,87 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 419,07 USD. Zuletzt wechselten 494.469 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 468,33 USD markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 10,55 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 309,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 475,75 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2024 vor. Das EPS lag bei 2,96 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 64,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 56,19 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 18,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Investment-Experte: Nun ist die Zeit für Value-Aktien gekommen

Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Bei NVIDIA, Microsoft, Apple & Co. zugekauft: Diese KI-Aktien hat die UBS im zweiten Quartal im US-Depot