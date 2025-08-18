Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag in Rot

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 512,71 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 512,71 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 511,77 USD. Bei 515,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 604.608 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,67 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,52 USD je Microsoft-Aktie.

