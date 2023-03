Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Microsoft

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 271,15 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 269,85 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 277,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 16.088.637 Microsoft-Aktien.

Am 31.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 315,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,13 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 24.01.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.747,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

"Bicasso": Binance launcht NFT-Generator im ChatGPT-Stil

Ex-Microsoft-CEO: So wurde Steve Ballmer zu einem der reichsten Menschen der Welt

Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel leicht höher: Microsoft präsentiert KI-Funktionen für Office-Anwendungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images