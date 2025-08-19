DAX24.258 -0,7%ESt505.471 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.812 -0,3%Nas20.970 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,56 +0,9%Gold3.346 +0,9%
Fokus auf Aktienkurs

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

20.08.25 16:10 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Microsoft hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 509,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
435,20 EUR -2,25 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 509,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 510,94 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 506,32 USD. Mit einem Wert von 510,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 895.795 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,67 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD gegenüber 2,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2028 auf 21,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

