Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Montagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 511,39 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 511,39 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 511,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 506,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 695.212 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 514,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,64 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 48,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,28 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,00 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 520,00 USD.

Microsoft ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 70,07 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 61,86 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 28.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 13,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie mit neuem Rekord: Microsoft meldet "Meilenstein für die Zukunft des Quantencomputings"

KI-Überflieger NVIDIA-Aktie: Auf dem Weg zur 10-Billionen-Dollar-Marke?

EU startet mit KI-Regulierung: Leitlinien für neue Vorschriften ab August