Aktienentwicklung

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Montagabend tiefer

22.09.25 20:25 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Montagabend tiefer

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 514,59 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 514,59 USD. Bei 512,55 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 515,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.726.032 Microsoft-Aktien.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 7,85 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Mit Abgaben von 32,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 606,00 USD.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
