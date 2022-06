Microsoft Aktie News: Microsoft am Vormittag tiefer

Um 30.06.2022 09:22:00 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 245,55 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 245,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 826 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 20,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 227,20 EUR fiel das Papier am 02.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 354,29 USD aus.

Microsoft ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 1,95 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,35 Prozent auf 49.360,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.706,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,73 USD je Aktie belaufen.

