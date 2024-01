Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite schwächer

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite erleidet am dritten Tag der Woche Verluste.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,18 Prozent schwächer bei 15.326,20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,20 Prozent tiefer bei 15.324,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15.509,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15.383,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15.252,83 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,934 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15.011,35 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Stand von 12.851,24 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, einen Wert von 11.584,55 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,79 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 15.630,58 Punkten. Bei 14.477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Powell Industries (+ 50,01 Prozent auf 122,39 USD), Arundel (+ 47,06 Prozent auf 0,15 CHF), USCorp (+ 42,86 Prozent auf 0,00 USD), Trinity Biotech (+ 21,66 Prozent auf 0,54 USD) und Radcom (+ 10,53 Prozent auf 10,60 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen New York Community Bancorp (-37,33 Prozent auf 6,51 USD), American Superconductor (-17,26 Prozent auf 11,12 USD), MarketAxess (-15,67 Prozent auf 231,35 USD), Alphabet A (ex Google) (-6,33 Prozent auf 141,88 USD) und Alphabet C (ex Google) (-6,23 Prozent auf 143,51 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10.297.470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,816 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2024 präsentiert die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net