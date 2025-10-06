DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.964 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,52 +1,8%Gold3.963 +2,0%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck
Moderna im Blick

06.10.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Moderna am Montagabend ins Minus

Die Aktie von Moderna gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 27,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
23,80 EUR -0,39 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 27,86 USD nach. Bei 27,67 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.277.736 Stück gehandelt.

Am 05.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 55,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,596 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

