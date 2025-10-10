Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Freitagnachmittag zu
Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 27,92 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,92 USD zu. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 27,96 USD zu. Bei 27,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 293.083 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 59,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,93 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 20,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2025. Das EPS lag bei -2,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 142,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 241,00 Mio. USD umgesetzt worden.
Die Moderna-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,596 USD je Aktie aus.
