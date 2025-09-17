DAX23.626 +1,1%ESt505.448 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.508 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl68,03 +0,2%Gold3.639 -0,6%
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag an Fahrt

18.09.25 16:11 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 25,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,74 EUR 0,74 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 25,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 25,89 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 25,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 441.317 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 73,30 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 64,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 10,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,08 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,654 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

