Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagabend auf Höhenflug

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 17,1 Prozent auf 28,92 USD zu.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 17,1 Prozent im Plus bei 28,92 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,20 USD zu. Mit einem Wert von 24,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.799.614 Stück gehandelt.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 95,89 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Mit einem Kursverlust von 19,93 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 142,00 Mio. USD.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,608 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren