Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 61,94 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,2 Prozent auf 61,94 USD. In der Spitze büßte die Mondelez-Aktie bis auf 61,69 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 443.138 Mondelez-Aktien.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 22,65 Prozent Luft nach oben. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

