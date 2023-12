MorphoSys Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit MorphoSys ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,2 Prozent auf 26,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 8,2 Prozent auf 26,78 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 27,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 386.111 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 17,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 55,92 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,80 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,331 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

TecDAX aktuell: TecDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter