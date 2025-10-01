MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 387,40 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 387,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 384,10 EUR. Bei 391,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.633 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 395,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 2,17 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

