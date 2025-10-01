MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von MTU Aero Engines

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 389,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 389,40 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 389,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 391,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.725 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 395,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,64 Prozent. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,90 Prozent.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

