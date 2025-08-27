MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 372,20 EUR ab.
Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 372,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 367,10 EUR. Bei 372,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.195 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 6,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Abschläge von 32,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 400,00 EUR.
MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.
