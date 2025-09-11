MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Mittag stärker

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 362,70 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 362,70 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 363,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 360,50 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.617 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 8,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,84 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 400,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,06 EUR je Aktie aus.

