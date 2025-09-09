DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.927 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.644 +0,3%
MTU Aero Engines im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: Anleger greifen bei MTU Aero Engines am Freitagnachmittag zu

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 362,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
360,90 EUR -0,60 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 362,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 363,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 360,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.825 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 9,25 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 45,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,84 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 400,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
