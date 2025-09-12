MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Montagvormittag

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 362,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 362,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 362,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 361,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.494 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR. Gewinne von 9,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 45,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,84 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 400,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,06 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

