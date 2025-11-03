Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 536,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 536,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 539,00 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 534,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 535,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 110.027 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 460,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 16,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 22,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 582,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 12,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 49,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

