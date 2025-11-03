DAX24.157 +0,8%Est505.681 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.822 +0,4%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,52 -0,9%Gold4.008 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kursverlauf

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag nahe Vortagesschluss

03.11.25 16:08 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 536,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
535,60 EUR -2,60 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 536,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 539,00 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 534,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 535,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 110.027 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 460,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 16,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 22,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 582,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 12,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 49,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Was Analysten von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erwarten

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingebracht

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen