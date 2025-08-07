Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 565,40 EUR.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 565,40 EUR abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 555,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 578,00 EUR. Bisher wurden heute 591.662 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (615,80 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2025. Gewinne von 8,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 430,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,81 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 21,75 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 580,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie verdient. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 47,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
