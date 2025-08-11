Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag auf rotes Terrain

DAX23.955 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,46 -0,4%Gold3.341 -0,1%
12.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 559,60 EUR nach.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 559,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 557,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 568,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.218 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (615,80 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2025. Gewinne von 10,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 435,00 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 28,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,75 EUR aus. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 578,25 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,05 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 47,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

