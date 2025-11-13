DAX24.071 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.006 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1641 +0,4%Öl63,19 +0,8%Gold4.204 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

13.11.25 16:08 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 553,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
554,00 EUR 6,80 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 553,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 557,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 554,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 105.012 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 460,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 20,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 22,18 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 582,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 17,86 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 48,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold

Munich Re-Aktie macht Minus wett: Gewinnziel nach kräftigem Anstieg im 3. Quartal bestätigt

Aktien-Tipp Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen