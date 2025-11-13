Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 553,00 EUR nach oben.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 553,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 557,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 554,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 105.012 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 460,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 20,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 22,18 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 582,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 17,86 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,72 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 48,86 EUR je Aktie.
