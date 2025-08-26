Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Nachmittag fester

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 547,20 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 547,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 548,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 546,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.302 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. 12,54 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 457,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 21,66 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 578,25 EUR an.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 46,99 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

