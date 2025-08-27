Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Donnerstagvormittag
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 549,40 EUR zu.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 549,40 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 550,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 550,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.969 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.
Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 457,00 EUR. Mit Abgaben von 16,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 578,25 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.
Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,99 EUR je Aktie aus.
