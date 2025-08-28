Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am Freitagmittag ausgebremst

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 543,20 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 543,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 541,80 EUR. Bei 542,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 25.189 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 13,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 457,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 18,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 578,25 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,65 Mrd. EUR gelegen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 47,18 EUR je Aktie aus.

