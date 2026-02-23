DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.502 -0,4%Euro1,1778 -0,1%Öl71,24 -0,4%Gold5.144 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Krypto-Aktien brechen ein: Strategy kauft dennoch unbeirrt Bitcoin nach - Coinbase, Block & Co. im Blick Krypto-Aktien brechen ein: Strategy kauft dennoch unbeirrt Bitcoin nach - Coinbase, Block & Co. im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.042 Punkte - Jost Werke unter Druck

24.02.26 22:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
62,70 EUR -4,60 EUR -6,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MAX Automation SE
3,78 EUR -0,07 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Im Windschatten der US-Börsen haben sich die Aktienkurse im nachbörslichen Handel am Dienstag leicht erholt.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten verbilligten sich Jost Werke am Abend um gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte.

Max Automation wurden 1,3 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen bekommt einen neuen CEO.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.042 24.986 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 16:29 ET (21:29 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf JOST Werke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JOST Werke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu JOST Werke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
20.02.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.01.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.01.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.02.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JOST Werke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen