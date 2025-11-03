Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag stabil
Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 100,00 EUR.
Im XETRA-Handel kam die Nemetschek SE-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 100,00 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 100,10 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 99,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.276 Nemetschek SE-Aktien.
Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 27,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,620 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 127,06 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.
